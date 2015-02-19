«Нафтогаз» не сплачуватиме рахунок «Газпрому» за постачання газу в зону АТО

«Нафтогаз України» не сплачуватиме рахунок «Газпрому» за постачання природного газу в зону АТО, про початок яких 19 лютого заявив голова російського газового монополіста Олексій Міллер.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві заявив голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

«Нафтогаз» не сплачуватиме цей рахунок», - сказав він.

При цьому Коболєв додав, що напрямки постачання російського газу в Україну, згідно з діючим контрактом, регулюються виключно заявками "Укртрансгазу".

"Напрямки постачань газу в Україну регулюються окремими заявками, які направляє "Укртрансгаз", і ніхто інший не має права, згідно з контрактом, направляти заявки щодо того, які обсяги і за якими напрямками можуть поставлятися", - зазначив голова «Нафтогазу».

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За словами Коболєва, незважаючи на заяви голови «Газпрому» про початок із 19 лютого постачань газу в зону АТО, у НАКу немає інформації про даний факт, оскільки на тих газовимірювальних станціях вже тривалий час не присутні представники української компанії.