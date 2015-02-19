Запаси нафти в США зросли до максимуму за 80 років

Комерційні запаси нафти в США (в них не входить стратегічний резерв держави) за останній тиждень зросли на 7,7 мільйона барелів до 425,6 мільйона барелів - це максимальне значення за останні 80 років, повідомляє міністерство енергетики Сполучених Штатів, пише lenta.ru.

При цьому запаси бензину зросли на 500 тисяч барелів, або на 0,2%. Вони досягли 243,1 мільйона барелів.

Раніше на тлі очікування публікації даних про американські запаси нафти, марка Brent на лондонській біржі ICE подешевшала до 58,41 долара за барель. За даними на вечір барель Brent коштує 59,96 долара.

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11 лютого США вийшли на перше місце в світі з видобутку нафти. У 2014 році Сполучені Штати видобули 11,81 мільйона барелів на добу. Росія опинилася на другому місці з 10,93 мільйона барелів.

У банку Goldman Sachs вважають, що в найближчі три місяці барель WTI буде коштувати 41 долар (раніше передбачався показник в 70 доларів), Brent - 42 долара (раніше - 80 доларів).

У Світовому банку прогнозують, що 2015-й стане роком низьких цін на нафту. Організація відзначає, що в 2016-му вони зростуть, але незначно.

На думку колишнього міністра фінансів Олексія Кудріна, реальні доходи населення Росії за збереження ціни на нафту в районі 40 доларів за барель за два-три роки можуть знизитися на 10%.

Президент «Лукойлу» Вагіт Алекперов вважає, що вартість нафти може опуститися до 25 доларів за барель.