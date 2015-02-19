Яресько: ще невідомо, на скільки підвищаться тарифи - BBC

Про це заявила в інтерв'ю ВВС Україна міністр фінансів Наталія Яресько.

Вона також наголосила, що остаточне рішення ухвалюватиме НКРЕ (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг).

"Рівень самого підвищення ми не можемо зараз сказати, тому що це, передусім, є рішення НКРЕ, яка є незалежним регулятором. Очевидно, що є передбачення у програмі (співпраці з МВФ – Ред.), але воно не є кінцевим варіантом. Тобто конкретно, скільки це буде, я не можу сказати", - заявила Наталія Яресько.

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Напередодні голова НБУ Валерія Гонтарева заявила, що у своїх нових прогнозах щодо інфляції на 2015 рік Нацбанк виходить із домовленості з МВФ про підвищення тарифів на газ для населення на 280%, а на опалення - на 66%.