Яресько: ще невідомо, на скільки підвищаться тарифи - BBC
Підвищення тарифів на газ, передбачене новою програмою співпраці з МВФ, буде значним, але його розміри поки що не визначені.
Про це заявила в інтерв'ю ВВС Україна міністр фінансів Наталія Яресько.
Вона також наголосила, що остаточне рішення ухвалюватиме НКРЕ (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг).
"Рівень самого підвищення ми не можемо зараз сказати, тому що це, передусім, є рішення НКРЕ, яка є незалежним регулятором. Очевидно, що є передбачення у програмі (співпраці з МВФ – Ред.), але воно не є кінцевим варіантом. Тобто конкретно, скільки це буде, я не можу сказати", - заявила Наталія Яресько.
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Напередодні голова НБУ Валерія Гонтарева заявила, що у своїх нових прогнозах щодо інфляції на 2015 рік Нацбанк виходить із домовленості з МВФ про підвищення тарифів на газ для населення на 280%, а на опалення - на 66%.