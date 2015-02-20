Компанія Ахметова законтрактувала 330 тис. тонн вугілля з ПАР

Найбільший в Україні приватний енергохолдинг ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова для постачання своїх теплових електростанцій дефіцитними марками вугілля законтрактував 330 тис. тонн цього виду палива в ПАР, йдеться в повідомленні компанії.

«У складній ситуації повного спрацювання вугільного складу Придніпровської ТЕС ДТЕК уклав контракти на поставку 330 тис. тонн вугілля з ПАР. Перше з двох суден прибуло до України 8 лютого, повністю розвантажено, вугілля постачається на антрацитові ТЕС компанії», - цитує прес-служба слова директора з генерації електроенергії ДТЕК Дуйсена Мергалієва.

«При цьому ми розуміємо, що імпорт вугілля - це лише тимчасова міра в кризовій ситуації. Найбільш логічне рішення для забезпечення енергонезалежності України - забезпечення безперебійного вивезення вугілля із зони АТО на українські ТЕС», - додав він.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна в січні 2015 року через військові дії на Донбасі скоротила видобуток вугілля порівняно з січнем 2014 року у два рази - до 2,5 млн тонн.

Раніше імпортом вугілля з ПАР займалася державна компанія «Укрінтеренерго», але після скандалу з його закупівлями і судовими розглядами з колишнім менеджментом компанії, поставки цього виду палива у січні 2015 року припинилися.

Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована велика частина діючих шахт.

Близько 50% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решта виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції і «зелена» енергетика. Брак газу і зупинка 80% шахт призвели до дефіциту енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.