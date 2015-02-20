Ціни на нафту відновили зростання на статданих зі США

На світових торгах у п'ятницю, 20 лютого, ціни на нафту відновили зростання після публікації даних з комерційних запасів нафти в США, передає Reuters.

Читайте також"Газпром" прораховує варіанти свого бюджету при цінах на нафту $30Так, вартість нафти марки Brent з постачанням в квітні вже підвищилася на 0,67%, до $60,50 за барель. Березневі ф'ючерси на нафту марки WTI зросли в ціні на 1,11%, до $51,73 за барель.

За даними Міненерго США, комерційні запаси нафти в країні з 9 по 13 лютого збільшилися на 7,716 млн барелів, склавши 425,64 млн барелів, що є максимумом за останні 80 років.

Експерти вважають, що ціни на нафту можуть продовжити зростання в ході торгової сесії в п'ятницю в очікуванні даних про зниження кількості бурових установок у США.

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