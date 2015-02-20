Електроенергія з березня подорожчає на 40%

Тарифи на електроенергію для українських споживачів зростуть з березня приблизно на 40%, сказав в інтерв'ю журналу «Фокус» міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

"На 40%, починаючи з березня, мають зрости тарифи на електроенергію", - сказав він.

Раніше Демчишин зазначив, що тарифи на газ для населення будуть підвищені з квітня поточного року. Демчишин підкреслив, що підвищення цін було одним із ключових пунктів переговорів з основним кредитором країни Міжнародним валютним фондом. І на переговорах, за словами міністра, обговорювалося одномоментне підвищення цін на газ для населення до рівня цін на імпортний газ, які на даний момент становлять близько 300 дол. за тисячу кубометрів. Але, як підкреслив Демчишин, уряд на такий крок не пішов.

У той же час, ні Демчишин, ні представники Міненерговугілля, не уточнили рівень, до якого будуть підвищені ціни вже в квітні, пославшись на те, що встановлення тарифів є прерогативою і компетенцією Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Демчишин також підкреслив, що ситуацію може «згладити» спрощена система субсидій, яка буде представлена і реалізована Мінсоцполітики.

На початку лютого прем'єр-міністр Арсеній Яценюк також зазначив, що уряд планує протягом двох років вирівняти ціни на газ і комунальні тарифи, змінивши при цьому систему надання субсидій.

При цьому Кабмін заклав у проект змін до бюджету 2015 року обсяг субсидій на рівні 12,5 млрд дол.