«Газпром» почав прямі постачання газу «ДНР» і «ЛНР»

Російський «Газпром» почав прямі постачання природного газу терористичним організаціям на сході України «ДНР» і «ЛНР», що суперечить чинному контракту з НАК «Нафтогаз України».

«Згідно з заявкою НАК «Нафтогаз України», «Газпром» сьогодні збільшив поставки газу до України, в тому числі через газовимірювальні станції «Прохорівка» і «Платово», - цитує прес-служба голови правління «Газпром» Олексія Міллера.

Раніше Міллер заявляв про початок з 19 лютого поставок газу в зону АТО. Однак, за даними українського оператора ГТС «Укртрансгазу», з території Росії 19 лютого було імпортовано 29,5 млн куб. м газу в Україну через газовимірювальні станції (ГВС) «Суджа», «Валуйки», «Сохрановка» і «Писарівка».

Крім цього, 19 лютого ввечері голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв заявив, що НАК не буде оплачувати рахунок «Газпрому» за постачання природного газу у зону АТО.

При цьому Коболєв додав, що напрямки постачання російського газу в Україну, згідно з чинним контрактом, регулюються виключно заявками "Укртрансгазу".

За словами Коболєва, незважаючи на заяви глави «Газпрому» про початок з 19 лютого поставок газу в зону АТО, у НАКу немає інформації про даний факт, оскільки на тих газовимірювальних станціях вже тривалий час не присутні представники української компанії.

Факт прямих поставок «Газпромом» газу на території, не підконтрольні українській владі, збільшує ймовірність попадання російського монополіста під санкції ЄС і США.