Демчишин очікує від Китаю $3,6 млрд кредиту на проекти із газозаміщення

Китай виділить Україні 3,6 мільярдів доларів кредиту на проекти із газозаміщення.

Про це заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин в інтерв'ю журналу Фокус, передає Кореспондент.

"Наша делегація тільки що повернулася з Китаю, де зустрічалася з представниками Міністерства комерції КНР та Банку розвитку. Вони підтвердили готовність виділити кредит 3,6 млрд доларів на проекти із газозаміщення", - сказав він.

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Міністр зазначив, що ці кредитні кошти будуть спрямовані на модернізацію ТЕЦ, мереж теплокомуненерго і, можливо, на будівництво в Одесі заводу з газифікації вугілля.

Також Демчишин розповів, що є плани інвестувати в модернізацію Шебелинського газопереробного заводу (Харківська область) та ремонт свердловин Укргазвидобування.

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Міністр підкреслив, що на добудову вугільної шахти "Нововолинська №10" ще необхідно близько 30 млн доларів.