ЄС хоче встановити газове партнерство з Україною і переглянути відносини з Росією

Євросоюз подумає про перегляд відносин із Росією в енергетичній сфері на основі ринкових умов, коли настане слушний час, а головне завдання зараз - формування стратегічного партнерства в газовій галузі з Україною, говориться в проекті документа, з яким ознайомився Рейтер.

Єврокомісія, виконавчий орган ЄС, має намір створити єдиний енергетичний ринок, що дозволяє обмін енергоносіями між країнами, щоб підвищити енергобезпеку і знизити залежність від Росії, яка поставляє близько третини споживаного в ЄС газу. Наступного тижня Єврокомісія опублікує офіційну стратегію зі створення енергетичного союзу.

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"Коли настануть сприятливі умови, ЄС подумає про перегляд відносин із Росією в енергетичній сфері на основі рівноправності в сенсі відкритості ринку, справедливої конкуренції, охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки, для взаємної вигоди обох сторін", - йдеться в проекті стратегії.

Враховуючи важливість України як транзитної країни для постачань російського газу, ЄС надасть увагу розвитку інфраструктури в країні та підвищення її енергоефективності, щоб зменшити її залежність від імпорту палива.