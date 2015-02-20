Медведєв лякає, що газ для України може скінчитися «за три-чотири дні»

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявляє, що газ за попередньою оплатою для України скінчиться «буквально за декілька днів – за три-чотири дні».

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він доповів президентові РФ Володимиру Путіну на засіданні російської Ради безпеки.

«Що стосується постачання в цілому, то ті обсяги, що на сьогодні передбачені, вони українськими споживачами освоюються. Але проблема полягає в тому, що зараз, Володимире Володимировичу, як ви пам'ятаєте, ми перейшли з українськими споживачами на попередню оплату, і ця оплата принаймні здійснюється. Однак обсяг авансу не такий значний, аби продовжувати газопостачання впродовж тривалого часу. Якщо той обсяг відбору, який є сьогодні, збережеться найближчими днями, то попередня оплата скінчиться буквально за декілька днів – за три-чотири дні», - сказав Медведєв.

Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз України" 2 лютого здійснив передоплату на 107,114 млн дол. за російський газ.

Читайте такожМедведєв: Україна повинна оплатити газ, що поставляється в «ДНР» і «ЛНР»

Довідка УНІАН. Україна у 2014 році протягом півроку не отримувала російський газ за невизначеності умов його постачання, ціни палива, а також механізму оплати існуючих боргів.

У результаті досягнутих наприкінці жовтня минулого року домовленостей і відповідно до підписаного у Брюсселі протоколу, Україна відновила імпорт російського газу з грудня 2014 року, здійснивши передоплату.

Крім того, до кінця 2014 року Україна погасила 3,1 млрд дол. газового боргу перед Росією.

Водночас, досягнуті домовленості є тимчасовими і діють до 31 березня 2015 року. Остаточні умови поставок російського газу до України, а також ціну палива повинен визначити Арбітражний суд Стокгольма, куди Україна звернулася з позовом улітку минулого року.