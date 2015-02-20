Кабмін за рік виділить понад 700 млн гривень на підготовку Чорнобильської АЕС до закриття

Кабінет міністрів України у 2015 році направить 709,688 млн грн на заходи щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС і перетворення об'єкту «Укриття» на екологічно безпечну систему.

Про це йдеться в постанові уряду №59 від 18 лютого 2015 року.

Згідно з документом, на підтримку в безпечному стані першого, другого, третього енергоблоків Чорнобильської АЕС та існуючого сховища відпрацьованого ядерного палива буде спрямовано 337,207 млн грн, на висновок з експлуатації і частковий демонтаж окремих систем і елементів енергоблоків — 70,603 млн грн.

На проведення організаційно-технічних заходів з управління, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту систем, які забезпечують життєдіяльність Чорнобильської АЕС, забезпечення контролю за станом ядерної і радіаційної безпеки Кабмін спрямує 230,914 млн грн.

На створення на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС інфраструктури для поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами в 2015 році передбачено 10,273 млн грн, а на звільнення енергоблоків від ядерного палива – 60,691 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в 2014 році направив на заходи із зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС і перетворення об'єкту «Укриття» на екологічно безпечну систему 745,271 млн грн.

Завершити роботи з будівництва об'єкту «Укриття» на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС планується до 2017 року.

У липні 2014 року під час планового засідання Асамблеї донорів Чорнобильського фонду «Укриття» було ухвалено рішення збільшити до 650 млн євро додатковий внесок країн-донорів для успішного завершення будівництва захисного контуру нового безпечного конфайнменту (торцевих стін) з метою перетворити Чорнобильську атомну електростанцію на безпечний та екологічно стабільний об'єкт. Раніше вартість споруди оцінювалось у 980 млн євро, при цьому в контрактах з концерном «Новарка» зафіксована сума 935 млн євро.