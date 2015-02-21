Ціни на бензин зростають слідом за доларом - вже в лютому можуть перевищити 24 грн

Як пише в своїй статті для ZN.UA директор ТОВ "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн, вихід на такі вершини паливних цін загрожує, насамперед, загостренням кризи споживання. В останні місяці спад роздрібних продажів бензину перевищує 25% порівняно з періодами річної давності, і це була реакція на ціни, значно нижчі поточних.

Читайте такожГривня на міжбанку обвалилася вже майже до 30 за долар

"Не випливе і бізнес, який безпосередньо залежить від обсягів продажів. Для ринку нафтопродуктів, як і для будь-якого ринку підакцизних товарів, зростання вартості завжди супроводжується збільшенням тіньового ринку. Тут передумови очевидні. З 2013 р. податки у літрі бензину зросли з 3,5 до 10 грн. Останній хіт - 5-процентний збір з роздрібного обігу підакцизних товарів, який учасники паливного ринку знайшли "під ялинкою" в поправках до Податкового кодексу. У січні склалася украй показова ситуація: сума податків зрівнялася з закупівельною вартістю нафтопродуктів по імпорту. У зв'язку зі зростанням світових цін пропорція повернулася, але впроваджений по суті диференційований акциз все одно постійно штовхає ціну вгору", - йдеться в статті.

Автор вважає за доцільно зафіксувати акциз на паливо в національній валюті, а не в євро, як зараз, проте зазначає, що "будь-який натяк на зниження податків в Кабміні сприймається в штики".