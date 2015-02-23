Євросоюз може заблокувати атомний контракт Угорщини та Росії

Рішення Угорщини про укладення контрактів з Росією в галузі атомної енергетики на суму до 12 мільярдів євро перебуває під загрозою блокування з боку уповноважених органів Євросоюзу.

Рішення прем'єра Угорщини Віктора Орбана про присудження контрактів "Росатому" та його афілійованим структурам без проведення тендеру підсилило побоювання чиновників Євросоюзу про те, що тісні зв'язки глави угорського уряду з Москвою можуть стати причиною небажання Будапешта підтримувати спроби посилення санкцій проти Росії, пишуть Вести.Ru.

За даними газети The Financial Times, мова може йти про "вето або заборонний штраф" з боку Брюсселя. При цьому перевірка контрактів з боку антимонопольних органів знаходиться поки що на ранній стадії, що дає Угорщини можливість домовитися з Євросоюзом до початку повномасштабного розслідування.

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Будапешт у грудні віддав "Росатому" контракти на проектування, будівництво і обслуговування двох нових реакторів на 1,2 тисячі мегават в Пакші, де знаходиться єдина в Угорщині АЕС.

"Два європейських агентства вивчають зараз дані угоди, - уточнило видання з посиланням на свої джерела. - Євратом, орган з контролю за використанням атомної енергії, утримується від схвалення поставок палива з технічних і фінансових причин, хоча переговори тривають".

Уточнюється, що всі угоди країн-членів ЄС про постачання ядерного палива повинні проходити узгодження з боку Євратому. У свою чергу, фахівці з антимонопольних розслідувань Єврокомісії "вивчають державні субсидії та легальність контрактів, відданих "Росатому" та його афілійованим структурам без тендеру".