Вартість нафти Brent опустилася нижче $60 за барель
11:11, 23 лютого 2015Енергетика
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Нафта марки WTI подешевшала на 0,96% і торгувалася на рівні $50,32 за барель
REUTERS
Вартість нафти марки Brent впала нижче $60 за барель на новинах про те, що Оман збирається збільшити обсяг нафтовидобутку в умовах надлишку на ринку.
Про це свідчать дані торгів, пише «Газета.Ru».
Зокрема, сьогодні вранці вартість квітневих ф'ючерсів на нафту марки Brent в ході торгової сесії Лондонській біржі опустилася на 0,40%, до $59,78 за барель.
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Нафту марки WTI з постачанням у квітні на торгах Нью-Йоркської біржі подешевшала на 0,96% і торгувалася на рівні $50,32 за барель.
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