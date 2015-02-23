«Надра України» співпрацюватиме з польською Exalo Drilling в розвідці нафтогазових родовищ

Національна акціонерна компанія «Надра України» співпрацюватиме з польською компанією Exalo Drilling S.A. під час виконання геологорозвідувальних робіт нафтогазових родовищ в Україні, повідомляє прес-служба «Надра України».

Згідно з повідомленням, відповідні домовленості про співпрацю 19 лютого закріпили в меморандумі голова правління «Надра України» Ярослав Климович і з боку польської компанії - президент Ричард Енджейчак і віце-президент Генріх Дітк.

«Меморандум передбачає співпрацю у сфері дослідження, оцінки і можливої спільної участі в розвитку нафтогазових ресурсів в Україні. Також українська і польська сторони меморандуму погодилися виключно на основі конфіденційності обмінюватися геологічною, сейсмічною, дослідницькою інформацією щодо розробки певних родовищ», - зазначається у повідомленні «Надра України».

У держкомпанії уточнюють, що меморандум про співпрацю розрахований на дворічний період.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до указу президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи з підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

Польська Exalo Drilling є однією з найбільших сервісно-бурових компаній на ринку буріння на суші в Центральній і Східній Європі.