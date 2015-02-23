Україна скоротила добовий відбір газу зі сховищ до рекордного мінімуму

Україна у зв’язку із поліпшенням погодних умов удвічі скоротила добовий відбір газу з підземних сховищ. Про це йдеться у повідомленні держкомпанії «Укртрангсгаз».

Згідно з повідомленням, добовий відбір природного газу з ПСГ становить 35,3 млн куб. м, що встановило рекордний мінімум за опалювальний період.

Станом на 21 лютого, з початку місяця з ПСГ відібрано 1,1 млрд куб. м природного газу, що на 1,0 млрд куб. м менше, ніж торік.

Водночас, як свідчать дані «Укртрансгазу», 20-21 лютого Україна збільшила імпорт природного газу з Росії на 50%. 20 лютого імпорт становив 46,58 млн куб. м, 19 лютого – 43,23 млн куб. м.

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Як зазначили УНІАН у прес-службі компанії, газ з РФ надходить через чотири газовимірювальні станції: «Суджа», «Валуйки», «Сохрановка» і «Писарівка».

Як раніше повідомляв УНІАН, запаси газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 14 по 21 лютого скоротилися на 4,3%, або на 371 млн кубометрів, - до 8,19 млрд кубометрів.

Довідка УНІАН. В Україні 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу її територією.