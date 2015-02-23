Україна збільшила імпорт газу з Угорщини на 15%

Україна збільшила добові об'єми імпорту природного газу з Угорщини на 15% - до 5,9 млн кубометрів, повідомляє оператор ГТС «Укртрансгаз».

"Поставки природного газу з території Угорщини зросли на 15%, до 5,9 млн кубометрів щодоби", - повідомив представник «Укртрансгазу» Максим Белявський.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна у січні 2015 року скоротила імпорт газу на 20% порівняно з січнем 2014 року - до 2 млрд кубометрів.

Читайте такожСередня ціна імпортного газу для України в січні становила майже $359

Із Європи у січні було імпортовано 1,1 млрд кубометрів газу. Зокрема, зі Словаччини було поставлено 1 млрд кубометрів «блакитного палива», а з Угорщини – 0,1 млрд. При цьому імпорт газу з Росії становив 0,9 млрд кубометрів.