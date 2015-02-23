Євросоюз робить ставку на газ із Азербайджану та Туркменістану

Єврокомісія у зв'язку з планами диверсифікації джерел енергопостачання прагне швидких переговорів про поставки газу з таких країн, як Азербайджан і Туркменістан. Ще 2015 року планується угода про відповідні наміри між Євросоюзом і обома колишніми радянськими республіками, повідомило видання Spiegel online з посиланням на документи для так званого енергетичного союзу ЄС, що має регулювати тіснішу співпрацю країн спільноти в енергетичних питаннях.

Як пише «Німецька хвиля», згідно з цими даними, Брюссель хоче розробити до 2016 року масштабний пакет з диверсифікації газового забезпечення Європи.

"ЄС використає усі свої зовнішньополітичні інструменти, щоб створити стратегічні енергетичні партнерства з країнами-виробниками та транзитерами", цитує Spiegel online проект документа.

До переліку таких країн належать Алжир, Туреччина, Азербайджан, Туркменістан, деякі держави Близького Сходу та Африки. Крім того, партнерство з Норвегією, США та Канадою має бути інтенсифіковане.

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Коментуючи ці плани ЄС, видання зауважує, що деякі з названих стратегічних партнерів є доволі "сумнівними". Зокрема, Туркменістан, хоча й має величезні газові родовища, але є диктатурою та, за даними організації Transparency International, належить до десятки найбільш корумпованих країн світу. Азербайджан у рейтингу свободи преси від міжнародної організації "Репортери без кордонів" посідає 162 місце зі 180.