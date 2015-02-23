Росія порушила контракт і зменшила постачання газу до України

Російський газовий монополіст компанія "Газпром" не виконала заявку НАК "Нафтогаз України" на постачання 22 лютого передоплаченого природного газу, чим порушила тристоронні Брюссельські угоди, йдеться в повідомленні НАК.

Як зазначають у "Нафтогазі", компанія звернулася до «Газпрому» з вимогою пояснити невиконання заявки.

"Замість замовлених у рамках контракту 114 млн куб. м газу "Газпром" поставив лише 47 млн куб. м. "Нафтогаз" вважає дане невиконання заявки порушенням як контракту на постачання газу між компаніями, так і тристороннього протоколу, що юридично зобов'язує, підписаного міністром енергетики Росії Олександром Новаком, єврокомісаром із енергетики Гюнтером Еттінгером і міністром енергетики України Юрієм Проданом 30 жовтня 2014 року в Брюсселі", - йдеться в повідомленні компанії.

Також у «Нафтогазі» зазначили, що повідомлення про порушення контракту і Брюссельського тристороннього протоколу було направлено сьогодні, 23 лютого, до Кабінету міністрів України, Європейської комісії, а також до секретаріату Енергетичного співтовариства в рамках процедури швидкого реагування.

Згідно з повідомленням, 19 лютого 2015 року "Нафтогаз" подав заявку на постачання 114 млн куб. м газу в Україну через газовимірювальні станції "Суджа", "Писарівка", "Сохрановка", "Валуйки", "Кобрин" і "Мозир".

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"Згідно з п. 3.3 доповнення №33 від 30 жовтня 2014 року до контракту №КП від 19 січня 2009 року на постачання природного газу "Газпром" був зобов'язаний безумовно поставити замовлений обсяг не пізніше ніж через дві доби після отримання заявки", - підкреслюється в повідомленні НАК.

"Згідно з доповненням №33 покупець може подати заявку про збільшення добового обсягу постачання до 114 млн куб. м або про зменшення добового обсягу постачання аж до 0 куб. м. Продавець зобов'язаний виконати таку заявку покупця в повному обсязі у випадку, якщо заявку подано за дві доби до дати передбачуваного збільшення або зменшення добового обсягу постачання. Допустиме відхилення від добового обсягу постачання становить не більше 6%", - додали в «Нафтогазі».

Згідно з повідомленням НАК, станом на 19 лютого "Нафтогаз" здійснив передоплату за 454 млн куб. м газу. Станом на початок дня 23 лютого передоплачений баланс становив 287 млн куб. м газу.