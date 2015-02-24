Ціни на нафту опустилися нижче $59

На лондонській Міжконтинентальній біржі на закінчення торговельної сесії понеділка квітневі контракти на поставку суміші Brent укладали за ціною $58,90 за барель, що на $1,32 (2,2%) нижче цінового рівня, встановленого за підсумками попередньої сесії, пише ТАСС.

Нафта сорту WTI (західнотехаська світла) на Нью-йоркській товарній біржі в понеділок подешевшала на $1,36 (мінус 2,68%). Ф'ючерсні контракти на її постачання у квітні укладалися за ціною $49,45 за барель.

На думку аналітиків, ціни на нафту продовжили своє падіння - четверту сесію поспіль - на тлі повідомлень про збільшення її товарних запасів у США, відновлення відвантаження нафти в лівійський порт Марса-ель-Харига, перерваного через пошкодження на нафтопроводі, і заяви заступника міністра нафтогазової промисловості Оману про збільшення нафтовидобутку в султанаті.

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"Інвестори, схоже, стурбовані тим, що ціни на нафту ніяк не можуть досягти своєї нижньої відмітки, - прокоментував ситуацію на торгах президент хедж-фонду LibertyView Capital Management Рік Меклер. - Інвестори люблять стабільність, упорядковані підйоми і зниження, а нинішнє падіння цін на нафту - в тому вигляді, як це зараз відбувається - і породжувана нею невизначеність негативно позначаються на активності ринкових гравців".