Росія поспішає забезпечити "ДНР" і "ЛНР" вже оплаченим Україною газом - ЗМІ

Учора НАК "Нафтогаз України" офіційно звинуватила "Газпром" у порушенні контракту на постачання газу до країни, пише "Комерсант".

Українська компанія заявила, що її заявка від 19 лютого на максимальний добовий обсяг у 114 млн кубометрів не була задоволена протягом двох днів, що є порушенням контракту від 2009 року та додатку до контракту N33 від 30 жовтня 2014 року (так званий зимовий пакет, узгоджений за посередництва Єврокомісії). "Нафтогаз" повідомив про це Єврокомісію і секретаріат Енергетичної хартії в рамках процедури швидкого реагування. Ця процедура була створена на випадок загрози перебоїв з транзитом російського газу через Україну. "Газпром" від коментарів відмовився.

За даними "Укртрансгазу", 20 лютого до України (крім "ДНР" і "ЛНР") надійшло 43,2 млн, 21 лютого - 46,5 млн кубометрів газу. Потоки різко зросли порівняно з 19 лютого (29,3 млн кубометрів), це дозволило Україні вчора на 42% знизити відбір з підземних сховищ газу (ПСГ). Але вимагав Київ набагато більше. Співрозмовник "Ъ" у галузі підтвердив, що "Газпром" відмовився повністю задовольняти заявку "Нафтогазу", не дозволивши йому швидко вибрати газ, за який уже внесено передоплату.

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Із 19 лютого "Газпром" постачає газ у "ДНР" і "ЛНР" через газовимірювальні станції (ГВС) "Прохорівка" і "Платово" в обсязі 12 млн кубометрів на добу. Ці обсяги монополія враховує в загальному споживанні України, яка отримує російський газ тільки за передоплатою. На 23 лютого передоплачений обсяг становив 287 млн кубометрів. "Нафтогаз" із цим підходом не згоден і вважає його таким, що суперечить контракту, оскільки компанія не подавала заявку на постачання через ГВС "Прохорівка" і "Платово", оскільки не контролює їх. Але за технічною угодою до контракту від 2009 року "Газпром" нібито має право, отримавши добову заявку, вказати відмінні від перерахованих у ній пункти здачі, зокрема і ГВС "Прохорівка" та "Платово".

Українська компанія платити за постачання у "ДНР" і "ЛНР" не хоче, але в умовах авансування може уникнути цього, лише якомога швидше вибравши передоплачений обсяг газу. Якби "Газпром" повністю задовольняв заявки "Нафтогазу", передоплата спливла б уже сьогодні, при поточних постачаннях її вистачить до кінця тижня. За відсутності нового авансу не тільки перервуться постачання російського газу до України, але й зникне правова база для забезпечення Донбасу.

На думку Олексія Гривача з Фонду національної енергетичної безпеки, швидше за все, буде створена нова схема з посередником, при якій "Газпром" не буде прямо постачати газ "ДНР" і "ЛНР".