Газпром погрожує припинити постачання газу Україні вже через два дні

У російському газовому монополістові «Газпром» заявили, що повне задоволення заявки НАК «Нафтогаз України» в обсязі 114 млн. кубометрів газу може привести до припинення поставок через два дні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, глава «Газпрому» Олексій Міллер сказав: «Україна не зробила своєчасно нову попердню плату за газ. На сьогодні залишилося попередньо оплаченого газу лише 219 млн. куб. м. На зарахування коштів від «Нафтогазу» на рахунок «Газпрому» йде близько 2 днів. Тому поставка газу до України в обсязі заявки 114 млн. куб. м газу вже всього через два дні приведе до повного припинення поставок російського газу до України, що створює серйозні ризики для транзиту газу до Європи», - підкреслив Міллер.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого у "Нафтогазі" заявили, що "Газпром" не виконав заявку "Нафтогазу" на поставку 22 лютого попередньо оплаченого природного газу, чим порушив тристоронні Брюссельські угоди.

"Замість замовлених у рамках контракту 114 млн. куб. м газу "Газпром" поставив лише 47 млн. куб. м. "Нафтогаз" вважає дане невиконання заявки порушенням як контракту на поставку газу між компаніями, так і тристороннього юридично зобов‘язального протоколу, підписаного міністром енергетики Росії Олександром Новаком, єврокомісаром з енергетики Гюнтером Еттінгером і міністром енергетики України Юрієм Проданом 30 жовтня 2014 року в Брюсселі", - йдеться в повідомленні компанії.

У «Нафтогазі» повідомили, що повідомлення про порушення контракту і Брюссельського тристороннього протоколу було направлене 23 лютого в Кабінет міністрів України, Єврокомісію і в секретаріат Енергетичного співтовариства в рамках процедури швидкого реагування.

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19 лютого "Нафтогаз" подав заявку на поставку 114 млн. куб. м газу до України через газовимірювальні станції "Суджа", "Пісарівка", "Сохранівка", "Валуйки", "Кобрин" і "Мозир".

"Згідно п. 3.3 доповнення №33 від 30 жовтня 2014 року до контракту №КП від 19 січня 2009 року на поставку природного газу "Газпром" був зобов'язаний безумовно поставити замовлений обсяг не пізніше як через дві доби після отримання заявки", - підкреслюється в повідомленні НАК.

"Згідно з доповненням №33 покупець може подати заявку про збільшення добового обсягу поставки до 114 млн. куб. м або про зменшення добового обсягу поставки аж до 0 куб. м. Продавець зобов'язаний виконати таку заявку покупця в повному обсязі у разі, якщо заявку подано за дві доби до дати передбачуваного збільшення або зменшення добового обсягу поставки. Допустиме відхилення від добового обсягу поставки становить не більш як 6%", - додали в «Нафтогазі».

Як повідомили в НАК, станом на 19 лютого "Нафтогаз" здійснив попередню оплату за 454 млн. куб. м газу. На початок дня 23 лютого попередньо оплачений баланс становив 287 млн. куб. м газу.

20 лютого прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що газ за попередньою оплатою для України закінчиться «буквально через кілька днів – за три-чотири дні».