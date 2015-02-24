Кабмін знову хоче підвищити ренту за видобуток газу до 70%

Кабінет міністрів України в рамках внесення змін до Державного бюджету на 2015 рік пропонує Верховній Раді внести зміни до податкового законодавства і підвищити ставку рентної плати до 70% з 20%, що дозволить залучити до бюджету додаткових доходів близько 9 млрд грн.

Про це йдеться у проекті урядового законопроекту "Про внесення змін до статті 165 і 252 Податкового кодексу України (№2213)", опублікованому на веб-порталі парламенту.

«Зміни в політиці регулювання цін на природний газ, поступова лібералізація тарифів і забезпечення прямої бюджетної підтримки вразливих верств населення з одночасним зменшенням перехресного субсидування обумовлює необхідність залучення до бюджету частини прибутку газовидобувних компаній, - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту. - Пропонується збільшити ставку рентної плати з 20% до 70%. Це дозволить залучити до державного бюджету додаткові доходи в розмірі 9 млрд грн, які будуть спрямовані на пряму підтримку домогосподарств з низькими доходами, а також збільшить чисті доходи газовидобувних підприємств, які будуть використані на подальший розвиток галузі».

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Раніше міністр фінансів України Наталія Яресько зазначала, що витрати державного бюджету у 2015 році, які зростають, у першу чергу, за рахунок зростання асигнувань на компенсацію за тарифами, компенсуватимуться за рахунок податкових надходжень, включаючи ренту для державних видобувних компаній, зокрема «Укргазвидобування».

Зміни до державного бюджету на 2015 рік, запропоновані урядом, передбачають зниження субсидій з бюджету на користь НАК «Нафтогаз України» з 31,5 до 29,7 млрд грн, або на 5,8%. Крім того, Кабмін запропонував виділити близько 12,5 млрд грн на субсидії для найвразливіших верств населення.