«Енергоатом» візьме у двох банків кредити на 700 млн гривень і 40 млн доларів

Держкомпанія «Енергоатом», оператор всіх діючих АЕС в Україні, візьме у «Ощадбанку» кредит на 700 млн грн, а в «Альфа-Банку» - на 40 млн дол.

Про це йдеться в повідомленні компанії на веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, усі кредити беруться на 1 рік. Процентна ставка за гривневим кредитом становить 24% річних, валютним - 13,75%.

Компанія не повідомляє цілей, для яких залучаються дані кошти.

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Як повідомляв УНІАН, «Енергоатом» у січні взяв у «Укрексімбанку» кредит на 750 млн грн терміном на 1 рік і 70 млн грн у «Діамантбанку» також на рік.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.