Українці стали на третину менше купувати бензин

В Україні реалізація бензину для автомобілів через мережу АЗС, без урахування окупованої Росією Криму, в січні 2015 року в натуральному вираженні скоротилася порівняно з січнем 2014 року на 34,1% - до 138,1 тис. тонн, повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з даними відомства, у порівнянні з груднем 2014 року реалізація бензину в січні 2015 року в натуральному вираженні скоротилася на 22,3%.

Дизельного пального через мережу АЗС у січні 2015 року було продано 100,9 тис. тонн, що на 22,1% менше показника січня 2014 року і на 24,3% менше, ніж у грудні 2014 року.

Загалом, у січні 2015 року через мережу АЗС продаж нафтопродуктів скоротився порівняно з груднем до 5,650 млрд грн до 7,311 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, споживчі ціни на бензин марки А-95 в Україні станом на 24 лютого становили в середньому 21,5 грн.