Брюссель сподівається, що новий газовий конфлікт не вплине на транзит до Європи

Європейська комісія очікує, що Україна та Росія виконуватимуть свої зобов'язання в рамках «зимового пакету», а транзит газу до країн ЄС буде стабільним.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Брюсселі заявила речник віце-президента Європейської комісії з енергетичних питань Мароша Шефковича Анна-Каіса Ітконен.

"Комісія очікує повне виконання «зимового пакету» Росією та Україною. За нашою інформацією, станом на зараз потік газу в ЄС нормальний, і ми очікуємо, що ситуація на сході України не вплине на транзит газу в ЄС", - сказала вона.

За словами Ітконен, ЄК знаходиться у постійному контакті з обома сторонами.

Відповідаючи на запитання щодо постачання «Газпромом» газу у так звані ДНР та ЛНР, Ітконен зазначила, що раніше «Нафтогаз» висунув ряд серйозних звинувачень, які "потребують серйозного аналізу та перевірки". "Зараз ми перевіряємо ці факти, нам потрібна додаткова інформація до того, як ми будемо надавати власну оцінку. Але як вам відомо, встановлювати ці факти непросто, зважаючи на природу обвинувачень, а також той факт, що ці поставки газу йдуть на територію, яка не перебуває під контролем української влади", - наголосила вона.

За словами Ітконен, робота із встановлення фактів продовжується.

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Як повідомляв УНІАН, 23 лютого у "Нафтогазі" заявили, що "Газпром" не виконав заявку "Нафтогазу" на поставку 22 лютого попередньо оплаченого газу, чим порушив тристоронні Брюссельські угоди.

"Замість замовлених у рамках контракту 114 млн. куб. м газу "Газпром" поставив лише 47 млн куб. м. "Нафтогаз" вважає дане невиконання заявки порушенням як контракту на поставку газу між компаніями, так і тристороннього юридично зобов‘язального протоколу, підписаного міністром енергетики Росії Олександром Новаком, єврокомісаром з енергетики Гюнтером Еттінгером і міністром енергетики України Юрієм Проданом 30 жовтня 2014 року в Брюсселі", - йдеться в повідомленні компанії.

У «Нафтогазі» повідомили, що повідомлення про порушення контракту і Брюссельського тристороннього протоколу було направлене 23 лютого в Кабінет міністрів України, Єврокомісію і в секретаріат Енергетичного співтовариства в рамках процедури швидкого реагування.