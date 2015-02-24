Нафтогаз Газпрому: без гарантій дотримання Брюссельського протоколу передоплати не буде

Державний енергохолдинг «Нафтогаз України» попередив «Газпром», який впродовж останніх днів обмежує поставки «блакитного палива» до України, про неможливість подальшої передоплати за природний газ без гарантій дотримання російським монополістом Брюссельського протоколу, говориться в повідомленні компанії.

«НАК «Нафтогаз України» не вважає за можливе вносити додаткову передоплату за постачання російського газу, поки не одержить достатньої впевненості в неухильному дотриманні як контракту з боку ВАТ «Газпром», так і Брюссельського тристороннього протоколу, підписаного представниками Росії, України і Євросоюзу», - говориться в повідомленні «Нафтогазу».

У компанії відзначили, що вже впродовж двох днів «Газпром» не виконує заявки української сторони на поставки сплаченого газу в рамках контрактних умов.

«Зокрема, «Газпром» був зобов'язаний поставити по 114 млн. куб. м 22 і 23 лютого 2015 р., але поставив по факту лише 47 і 39 млн. куб. м, відповідно», - наголошується в повідомленні НАК.

При цьому, за даними «Нафтогазу», «Газпром» не надав жодного пояснення щодо порушення своїх контрактних зобов'язань.

«Нафтогаз» чекає офіційних пояснень від російської сторони», - говориться в повідомленні.

«Основним джерелом імпортного газу для України сьогодні є Європа. Тому бездоганне виконання наших зобов'язань з транспортування газу до ЄС є нашою незмінною стратегією», – цитує прес-служба голову «Нафтогазу» Андрія Коболєва.

Читайте такожГазпром погрожує припинити постачання газу Україні вже через два дні

Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст компанія "Газпром" не виконала заявку НАК "Нафтогаз України" на постачання 22 лютого передоплаченого природного газу, чим порушила тристоронні Брюссельські угоди.

Станом на 19 лютого "Нафтогаз" здійснив передоплату за 454 млн. куб. м газу. Станом на початок дня 23 лютого баланс, який будо передоплачено, становив 287 млн. куб. м газу.