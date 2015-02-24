Chevron відмовляється від видобутку сланцевого газу в Румунії

Американська Chevron Corp. має намір відмовитися від видобутку сланцевого газу в Румунії, що означатиме повний вихід компанії із подібних проектів у Європі, повідомив представник компанії, передає Прайм.

"Залишалася Румунія, де ми знаходимося в процесі відмови від часток у концесії", - заявив представник Chevron, слова якого цитує видання Wall Street Journal. Причину такого рішення представник Chevron не пояснив.

Раніше компанія вже вийшла з геологорозвідувальних проектів сланцевих родовищ в Польщі, в 2014 році припинила подібні проекти в Литві.

Як відзначає Wall Street Journal, вихід Chevron з сланцевих проектів в Європі може розчарувати уряди низки країн ЄС, які прагнули повторити американський "сланцевий бум" з метою зниження залежності від імпорту газу, в першу чергу, з Росії.

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Прагнення видобувних компаній розробляти нетрадиційні вуглеводні запаси Європи наштовхуються зараз на безліч перешкод. Нерідко ці компанії отримують зовсім не ті результати геологорозвідки, на які розраховували. Крім того, не стихає невдоволення громадських і природоохоронних організацій щодо застосування технології гідророзриву пласту (ГРП).

Наслідки ГРП, за якого в товщу порід закачується високотоксичний розчин, що створює загрозу забруднення водних ресурсів, є одним із головних аргументів проти розробки запасів сланцевого газу в світі.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2014 року заступник глави АП Валерій Чалий заявив, що американська компанія Chevron планує в односторонньому порядку покинути проект з освоєння родовищ сланцевого газу на так званій Олеській площі.