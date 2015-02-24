У «Газпромі» знову заявили про намір відмовитися від транзиту через Україну

У російському газовому гігантові «Газпром» знову заявили, що мають намір відмовитись від українського транзитного коридору при постачаннях газу до Європи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, рада директорів ВАТ «Газпром» схвалила роботу, яка проводилася компанією, після диверсифікації експортних маршрутів і підвищення конкурентоспроможності російського газу.

«Для забезпечення надійного збалансованого постачання газу на європейські ринки, а також з метою мінімізації ризиків, пов'язаних з транзитом газу територією третіх країн, «Газпром» веде системну роботу з розширення вже наявних і створення нових газотранспортних маршрутів», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в стадії реалізації перебуває проект нового газопроводу потужністю 63 млрд куб. м з Росії у напрямку Туреччини. Газотранспортна магістраль пройде по дну Чорного моря і виведе на турецько-грецький кордон до 47 млрд куб. м газу на рік. «Газопровід стане додатковим альтернативним експортним маршрутом, який у поєднанні з високонадійними «Північним потоком», «Блакитним потоком» і газопроводом «Ямал-Європа» повністю забезпечить експорт російського газу в далеке зарубіжжя і дасть змогу відмовитись від українського транзитного коридору», - заявили в компанії.

Відзначається, що «Газпром» також веде активну роботу з виведення значних обсягів російського трубопровідного газу на ринок АТР. Повним ходом іде робота з підготовки ресурсної і газотранспортної бази для організації постачання газу з Росії до Китаю «східним» маршрутом. Активно відбувається підготовка до укладення договору купівлі-продажу російського газу щодо «західного» маршруту.

На додаток до трубопровідних постачань «Газпром» продовжує укріплювати свої позиції в сегменті торгівлі і транспортування СПГ. У 2014 році «Газпром» реалізував 4,5 млрд куб. м зрідженого газу, що більше ніж удвічі перевищує показник 2013 року (2,0 млрд куб. м). Продовжується просування СПГ з портфеля «Газпрому» на нішевих і нових регіональних ринках АТР. Нарощувати присутність на нових ринках компанія буде, перш за все, за рахунок збільшення власного виробництва.

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Як повідомляв УНІАН, у січні в «Газпромі» заявили в планах перенаправити транзит газу до країн ЄС з України до Туреччини за допомогою нового газопроводу, який планується збудувати замість «Південного потоку».

15 січня керівник «Нафтогазу України» Андрій Коболєв назвав блефом цю заяву «Газпрому».

«Змушування європейських країн до закупівель російського газу на кордоні Туреччина - Греція замість використання наявної інфраструктури України - це відмова від прекрасно функціонуючої і надійної системи на користь багатомільярдних затрат на нову структуру, які зрештою ляжуть на домогосподарства і підприємства Європи. Також це несе значні технічні ризики, не пропонуючи будь-яких переваг: та саму кількість газу (що надходить європейським споживачам через Україну) буде передано, тільки через різні канали. Таким чином, це лише політичний блеф», - сказав Коболєв.

Також віце-президент Європейської комісії з енергетичних питань Марош Шефчовіч переконаний, що рішення «Газпрому» про переспрямування газу до Європи в обхід України не має під собою економічного обґрунтування.

«Я не бачу, що це може бути остаточним рішенням, і я думаю, що ми повернемося до дискусії про те, яким може бути економічне рішення цього проекту», - упевнений він.

«Є дуже чітка стаття в контрактах про місце доставки газу (до європейських країн), і у мене є сумніви, що це - кордон Туреччини з Грецією», - додав Шефчовіч.