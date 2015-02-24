В ЄС презентують Енергетичний союз, який має знизити газову залежність від Москви

Заради зменшення енергетичної залежності від Росії Єврокомісія спонукає країни ЄС об'єднатись в Енергетичний союз. Концепцію такого енергетичного союзу в середу, 25 лютого, має представити в Брюсселі єврокомісар з енергетичних питань Марош Шефчович.

Цей енергетичний союз, який планується створити до 2030 року, має "озброїти" ЄС на випадок перебоїв з енергопостачанням, пише німецька газета "Süddeutsche Zeitung", посилаючись на проект документа, який, за твердженням редакції, опинився в її розпорядженні.

Нова концепція готувалась також і на тлі українсько-російського конфлікту: Москва як найважливіший енергопостачальник знову і знову використовує свою ринкову вагу для політичного тиску, пише газета. Усі країни ЄС за допомогою Енергетичного союзу, як очікується, зможуть продемонструвати більшу згуртованість. По суті йдеться про уніфікацію енергетичної інфраструктури й законодавства, а також створення єдиного енергетичного ринку.

Головне в цих планах - скасувати кордони між 28 національними енергетичними ринками, цитує слова єврокомісара Шефчовича Süddeutsche Zeitung. Він наголосив, що європейців слід зробити менш залежними від енергопостачання з Росії, і водночас - привабити інвесторів.

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Як пише «Німецька хвиля», серед іншого передбачається, що кожна країна ЄС має в майбутньому перед укладанням угоди з постачальником енергоносіїв подавати цей документ Єврокомісії, котра перевірятиме, чи не суперечить контракт європейському праву. Це має стосуватися і комерційних угод, тобто таких контрактів, які концерни укладають із російським "Газпромом".

Фактично Єврокомісія бере на себе координування енергетичної політики. Така перспектива, може, однак, наразитися на спротив Німеччини. Досі в Євросоюзі енергетичні питання кожна країна спільноти вирішує самостійно.