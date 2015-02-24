Суд 26 лютого розгляне апеляцію компанії Ставицького щодо Сахалінського родовища

Вищий господарський суд України 26 лютого розгляне апеляцію компанії «Голден Деррік», яку пов'язують з екс-міністром енергетики Едуардом Ставицьким, щодо законності повернення держкомпанії «Надра України» частки в Сахалінському газовому родовищі (Харківська обл.).

Як повідомляє прес-служба «Надра України», це слухання в суді касаційної інстанції є другим з трьох аналогічних справ за позовами компанії до «Голден Деррік» про розірвання договорів купівлі-продажу часток у договорах про спільну діяльність, рішення по яких набули чинності.

При цьому в повідомленні нагадується, що 17 лютого в першій справі Вищий господарський суд Києва залишив без змін рішення судів інших інстанцій, тим самим остаточно повернувши НАК «Надра України» частку в 24% у видобутку газу на Сахалінському родовищі.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Надра України» через суди повернула у свою власність всі пайові участі в Сахалінському газовому родовищі (Харківська обл.), які в період 2010-2013 років були неправомірно відчужені на користь компанії «Голден Деррік».

У «Надра України» було три судових справи з повернення державних активів на цьому родовищі. Два з них компанія виграла в грудні 2014 року, а третій – у січні цього року.

За інформацією Міністерства екології і природних ресурсів, в 2000 і 2003 роках НАК «Надра України» було укладено ряд договорів про спільну діяльність на Сахалінському родовищі. У 2012-2013 роках колишнє керівництво НАК «Надра України» продало фірмі «Голден Деррік» свої частки одразу за трьома договорами. При цьому по одному з договорів компанія повністю не розрахувалася, що дало змогу розірвати його і повернути активи державі.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія «Надра України» створена відповідно до указу президента України від 14 червня 2000 року «Про заходи з підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології» з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

Колишнього міністра енергетики і вугільної промисловості Едуарда Ставицького оголошено в розшук у рамках розслідування діяльності скандального бізнесмена, голови холдингу ВЕТЕК Сергія Курченка.

У 2007-2010 роках Ставицький був головою компанії «Надра України», а потім два роки – керівником Державної геологічної служби.

21 березня 2014 року співробітники правоохоронних органів провели обшук у приміщеннях Ставицького, де знайшли й вилучили 42 кг золота і коштовностей, а також сотні тисяч доларів готівкою. Коштовності і гроші були упаковані й готові до перевезення за межі України.