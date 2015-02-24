"Нафтогаз" перебуває на межі дефолту з 2009 року - Коболєв
23:11, 24 лютого 2015Енергетика
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НАК "Нафтогаз" перебуває на межі дефолту з 2009 року, заявив голова правління компанії Андрій Коболєв.
"Нафтогаз" знаходиться на межі дефолту з 2009 року
Про це він заявив в ефірі 5 каналу, передає РІА Новини Україна.
"Нафтогаз" перебуває на межі дефолту вже дуже давно, з 2009 року цей стан так чи інакше змінюється, але він триває", - сказав Коболєв
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