"Нафтогаз" перебуває на межі дефолту з 2009 року - Коболєв

Про це він заявив в ефірі 5 каналу, передає РІА Новини Україна.

"Нафтогаз" перебуває на межі дефолту вже дуже давно, з 2009 року цей стан так чи інакше змінюється, але він триває", - сказав Коболєв

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В п'ятницю міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило рейтинги "Нафтогазу" і ще низки великих українських компаній слідом за зниженням суверенного рейтингу України