"Газпром" намагається шантажувати не тільки "Нафтогаз", а й усю Європу – Коболєв

Про це заявив глава правління НАК Андрій Коболєв в ефірі 5 каналу, пише Українська правда.

"На жаль, цей конфлікт може бути використаний російськими колегами не лише для шантажу "Нафтогазу України", але і для шантажу всієї Європи", - вважає він.

"Після провалу проекту "Південний потік", після оголошення "Турецького потоку", який також не виглядає економічно привабливою ініціативою, особливо з боку ЄС, можливо це спроба реваншу", - додав Коболєв.

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"Ми направили листи (до РФ) з вимогою надати нам пояснення (щодо порушення угоди), чому так відбувається. Поки що ми не отримали формальної відповіді на наші листи, але ми очікуємо, що ця відповідь може надійти завтра", - заявив глава "Нафтогазу".

Якщо цього не відбудеться, то за його словами, 26-27 лютого в Брюселі мають відбутися трьохсторонні перемовини за участю представників України, Єврокомісії та Росії, під час яких буде обговорюватися газове питання.

"Якщо під час трьохсторонніх перемовин компроміс буде знайдений, добре. Якщо ні, можуть бути певні дії і , скоріш за все, це будуть судові (позови), які будуть мати фінансові наслідки для "Газпрому", - заявив Коболєв.

Як відомо, у понеділок "Нафтогаз України" звернувся до російського "Газпрому" з вимогою пояснити невиконання заявки на поставку 22 лютого 2015 року передплаченого газу.