Україна, Росія і Єврокомісія проведуть консультації з питання газу у Брюсселі - Коболєв

Про це він сказав в ефірі "5 каналу", пише ZN.UA.

За його словами, "Нафтогаз" письмово звертався до "Газпрому" з вимогою пояснити невиконання російською компанією заявок на постачання раніше передплаченого держхолдингом газу, але поки що не отримав формальної відповіді.

Коболєв сподівається, що відповідь може ще прийти завтра.

"Якщо ні, то приблизно в кінці цього тижня, це четвер або п'ятниця, у нас будуть тристоронні перемовини в Брюсселі, де я сподіваюся, що в присутності представників Єврокомісії ми отримаємо відповідь на це питання", - заявив Коболєв в ефірі "5 каналу".

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Наявна процедура швидкого реагування на подібні ситуації передбачає проведення переговорів у найкоротші терміни, де конфліктуючі сторони розкривають свої позиції і намагаються знайти компроміс, зазначив Коболєв.

"Нафтогаз України" 19 лютого подав заявку на поставку 114 млн кубометрів газу в Україну через газовимірювальні станції (ГВС) Суджа, Писарівка, Сохранівка, Валуйки, Кобрин і Мозир. У той же час "Газпром" заявку української компанії не виконав.

23 лютого НАК "Нафтогаз України" звернулася до ВАТ "Газпром" з вимогою пояснити невиконання заявки на постачання 22 лютого 2015 року передплаченого газу.

Як повідомляє прес-служба "Нафтогазу", замість замовлених в рамках контракту 114 млн кубометрів газу "Газпром" поставив лише 47 млн кубометрів.

Одночасно повідомлення про порушення контракту та Брюссельського тристороннього протоколу було направлено в Кабінет міністрів України, Європейську комісію, а також секретаріат Енергетичного співтовариства в рамках процедури швидкого реагування.

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24 лютого "Газпром" звинуватив Україну у відсутності своєчасної передоплати за газ. У компанії "Газпром" заявили, що відсутність оплати Україною постачань російського газу призведе до повного їх припинення вже через два дні.

У той же час в "Нафтогазі" заявили, що не мають наміру здійснювати додаткову передоплату за постачання російського газу, поки не отримають гарантій неухильного дотримання контракту з "Газпромом", а також Брюссельського тристороннього протоколу, підписаного представниками Росії, України і Євросоюзу в жовтні 2014 року.