Глава "Нафтогазу" допускає суд з Росією щодо передплачених поставок газу

Про це в ефірі "5 каналу" заявив під глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв, пише ZN.UA.

"Якщо компроміс буде знайдено - добре... Я сподіваюся, що компроміс буде знайдено. Але якщо цього не відбудеться, то будуть судові наслідки, які будуть мати фінансові наслідки для "Газпрому", - сказав Коболєв.

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За його словами, запаси газу в газових сховищах України перевищують 8 млрд кубометрів.

"Йде березень. Звичайно, можуть бути низькі температури. Ми сподіваємося, що "Газпром" поставить весь газ, за який ми внесли передоплату. Ми очікуємо певних проблем, але у нас є певний оптимізм, що ми зможемо знайти правильне рішення", - заявив глава "Нафтогазу".