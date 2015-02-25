ЄС втомився від Росії: має намір перейти на газ із Азербайджану, Туркменістану та Алжиру

Євросоюз має намір домовитися з Азербайджаном і Туркменістаном про постачання газу в ЄС для диверсифікації джерел палива, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Financial Times.

25 лютого єврокомісар з енергетики Марош Шефчович представить у Брюсселі свій проект Енергетичного союзу, який повинен бути створений до 2030 року.

Читайте також«Нафтогаз» заважає Росії випробувати на Україні «придністровський сценарій» Згідно з чорновим варіантом документа, ЄС має намір використовувати всі свої зовнішньополітичні інструменти, щоб встановити стратегічні енергетичні партнерства з альтернативними Росії постачальниками, в тому числі з Азербайджаном, Туркменією і Алжиром, йдеться в статті.

Як заявив Шефчович, Євросоюзу необхідна диверсифікація. «Думаю, Європа дійсно втомилася кожне літо обговорювати, як пережити наступну зиму. У найбільшої економіки світу не повинно бути подібних побоювань у XXI столітті», - сказав єврокомісар в інтерв'ю FT. За словами Шефчовича, Росія залишиться «дуже важливим постачальником» для ЄС, але її вплив зменшиться.

Читайте такожБрюссель сподівається, що новий газовий конфлікт не вплине на транзит у Європу«Наскільки ми хочемо диверсифікувати наші енергетичні джерела, настільки ж, як мені здається, країни Каспійського регіону хочуть диверсифікувати їх (експортні) маршрути», - підкреслив єврокомісар. «Існує загальний інтерес. Європа - це дуже солідний споживач, великий, який платить вчасно і в твердій валюті, не обманює, не грає ні в які ігри. Думаю, саме це є привабливим», - додав він.