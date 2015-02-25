Нафта Brent дорожчає на тлі статданих з Китаю, заяв ФРС і новин про Грецію

На світових торгах в середу, 25 лютого, ціни на нафту Brent ростуть на тлі підвищення виробничої активності в Китаї, гнучкої позиції ФРС в питанні підвищення ставок і схвалення єврозоною запланованих реформ в Греції, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent вже подорожчали на $0,15, до $58,81 за барель, а ф'ючерси на WTI подешевшали на $0,11, до $49,17.

Читайте такожМінфін РФ оцінює втрати бюджету від дешевої нафти в $180 млрд щорічноАктивність у виробничому секторі Китаю трохи зросла в лютому, показав попередній індекс PMI, розрахований HSBC і Markit, при тому що аналітики передбачали зниження активності.

Експерти вважають новину хорошою, оскільки вона означає потенційне зростання попиту на нафту, але при цьому ринку потрібно побачити більш стабільний і конкретний попит в Китаї.

Зростанню цін також допомогла заява глави ФРС Джанет Йєллен, що центробанк готується обговорювати підвищення відсоткових ставок "від засідання до засідання". На думку деяких інвесторів, це означає, що ставки почнуть підвищуватися не в червні, як більшість аналітиків пророкують, а пізніше.

Керівництво єврозони продовжило на чотири місяці програму фінансової підтримки Греції та затвердило представлений Афінами план реформ, що скорочує ризик виходу Греції з єврозони.

Читайте такожЄврогрупа схвалила план реформ уряду ГреціїЗапаси нафти в США виросли на 8,9 мільйона барелів минулого тижня, за даними Американського інституту нафти, при прогнозі підвищення на 4 мільйони барелів.

Лівія відновила видобуток на родовищах Сарір і Мессла в обсязі близько 40.000 барелів на добу, раніше зупинений через припинення подачі електроенергії.