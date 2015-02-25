На Донбасі через відсутність вугілля зупинили Вуглегірську ТЕС

Вуглегірська теплоелектростанція (Донецька обл.), що входить до державної енергокомпанії «Центренерго», сьогодні, 25 лютого, зупинила виробництво електроенергії через відсутність вугілля, доставка якого неможлива у зв'язку з обстрілом залізничних колій.

Про це під час круглого столу сказав заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Олександр Светелік.

«Учора вранці на складі було 500 кг вугілля. Сьогодні у зведенні стоїть «нуль», - сказав Светелік.

За його словами, це пов'язано з тим, що немає можливості доставити на станцію вагони з вугіллям єдиною неушкодженою гілкою, що піддається постійним обстрілам.

«Є одна гілка, але вагони стоять. Залізниця не може пройти 30 км, оскільки стріляють», - уточнив заступник міністра.

Разом із тим, Светелік розповів, що енергокомпанія «Донбасенерго» спільно з фахівцями Міненерговугілля здійснили ремонт Слов'янської ТЕС.

«Ми її разом відремонтували. Зняли з державної компанії трансформатор, перевезли на Слов'янську ТЕС, змонтували, все підготували. Проте не можемо її запустити через відсутність вугілля», - зазначив чиновник.

При цьому він повідомив, що в Україні залишається гострий дефіцит вугілля антрацитних марок.

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Як повідомляв УНІАН, запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 15 до 22 лютого зменшилися на 6,9% - до 1,382 млн тонн із 1,485 млн тонн.

У грудні минулого року в Україні спостерігалися віялові відключення електроенергії, які пов'язані з дефіцитом вугілля енергетичних марок на складах ТЕС через військові дії на Донбасі, де розташована більшість шахт. У таких умовах Україна почала імпорт вугілля дефіцитних марок із Росії, Південно-Африканської Республіки та Австралії.

Крім того, країна покриває дефіцит генеруючих потужностей в енергосистемі, здійснюючи імпорт електроенергії з Росії.

Довідка УНІАН. Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську й Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт.

78,29% акцій «Центренерго» володіє держава, решта 21,71% акцій компанії приватизовано, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема, 10% належать «Альфа-Банку».