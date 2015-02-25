Шість маловідомих компаній отримали ліцензії на постачання газу

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), видала шести маловідомим компаніям ліцензії на постачання природного газу промисловим споживачам загальним обсягом 132 млн кубометрів на рік.

Відповідні рішення комісія прийняла на засіданні 25 лютого.

Ліцензії терміном на 5 років отримали «Нафтогаз партнер» - з об'ємом 30 млн кубометрів на рік, «Експериментальний науково-виробничий центр «Фобос» - з річним обсягом 20 млн куб. м, «Ленстер компані» - з об'ємом 6 млн кубометрів на рік, «Екотехноінвест» - 17 млн куб. м в рік, «Нафтогазрембуд-1» - 5 млн куб. м в рік, «Виробничо-комерційна фірма «Теплобуд» - 54 млн куб. м в рік.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕКП в кінці січня 2015 року знизила граничний тариф на газ для промислових споживачів та бюджетних установ на 3,4% - до 5 700 грн за тис. куб. м з 5 900 грн за тис. кубометрів.