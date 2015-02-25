Путін заявив, що відключення "ДНР" і "ЛНР" від газу "пахне геноцидом"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції за підсумками переговорів з президентом Кіпру Нікосом Анастасіадісом.

«Нам стало відомо, що з посиланням на нібито пошкодження газопроводів з боку Києва, енергопостачання, газопостачання кілька днів тому було припинене. Разом з тим «Газпром» виконує контракт, підписаний ще в 2009 році, і доповнення до нього від жовтня минулого року. У повній відповідності з цим контрактом у рамках коштів, які доплатили, поставляє газ до України, в об'ємах, які Україні потрібні. У цих контрактах вказано і ті пункти пропуску (на території Донбасу, контрольованій російськими військовими бойовиками ЛНР і ДНР)», - заявив Путін.

За його словами, ніяких порушень з боку «Газпрому» немає.

«Мало того, що там (на окупованих територіях - УНІАН) голод, і без того ОБСЄ констатувала, що там гуманітарна катастрофа, та ще газопостачання відключити! Це як називається? Це вже геноцидом пахне», - сказав Путін.

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«Судячи з усього, немає у деяких відповідальних керівників сьогоднішньої України розуміння, що таке питання гуманітарного характеру, питання гуманізму взагалі. Саме поняття, здається, вже зовсім забуте», - додав він.

Путін відзначив, що коли порушує ці проблеми в розмовах з українським керівництвом, то чує у відповідь: «Вони самі воюють, нічого платити їм не будемо».

При цьому він підкреслив, що крім «людей із зброєю, які обстоюють свої права», в Донецьку і Луганську є незахищені верстви населення, які потерпають від ситуації, що склалася.

Нагадаємо, розпочата президентом Росії Володимиром Путіним війна проти України знищила майже 20% нинішнього економічного потенціалу України.

18 лютого 2015 року радник прем'єр-міністра Данило Лубківський, представляючи Чорну книгу Кремля, повідомив, що скорочення обсягів промислової продукції за 2014 рік становило у цілому по Україні більш як 10%. Зокрема, у Донецькій області падіння становило понад 30%, в Луганській - понад 40%.

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Сьогодні не працюють такі великі металургійні підприємства, як Алчевський металургійний комбінат (13% загального виробництва металургійної продукції), Донецький металопрокатний завод, Донецький електрометалургійний завод, Стахановський феросплавний завод.

Втрати металургійних підприємств у 2014 році оцінюються на рівні близько 40 млрд грн., зокрема 25 млрд грн втрачених доходів від недовипущеної продукції і 15 млрд - вартість зруйнованих основних фондів.

Видобуток вугілля в Україні скоротився на 35%. З 150 вугільних шахт 115 розміщено на тимчасово окупованих територіях.

За попередніми підрахунками, втрати вітчизняних машинобудівних підприємств у 2014 році оцінюються на рівні 10 млрд грн.

Крім того, у Криму Росією захоплено Кримський содовий завод, який обіймає близько 80% українського ринку кальцинованої соди.

За 10 місяців 2014 року залізницями недоотримано доходів у сумі 4 млрд грн.

У результаті окупації Криму і закриття повітряного простору над Донецькою і Луганською областями, з березня по грудень 2014 року було недоотримано доходів і надання послуг з аеронавігаційного обслуговування на загальну суму 2 млрд грн.

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В Україні пошкоджено терористами, російськими збройними силами, бойовиками 1 тис. 514 об'єктів залізничної інфраструктури, зруйновано 1 тис. 561 кілометр автомобільних доріг, 33 мости, шляхопроводи.

Станом на початок лютого цього року в Донецькій області зруйновано і пошкоджено понад 9 тис. житлових будинків, що фактично становить 12% житлового фонду. Загальна сума руйнувань перевищує 1 млрд. грн.

Російськими терористами зруйновано або пошкоджено 1 тис. 80 енергетичних об'єктів, пошкоджено 2 тис. 772 газопроводи.

Станом на кінець грудня 2014 року 9 тис. 360 абонентів і 6 підприємств в Луганській області залишаються без газопостачання.