Путін погрожує перекрити газ Україні через 3-4 дні

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції за підсумками переговорів з президентом Кіпру Нікосос Анастасиадисом.

«Газпром» повністю виконує свої зобов'язання за контрактом (про поставки газу Україні) і буде це робити. Передоплати, яка проведена українською стороною, залишилося на постачання газу на три-чотири доби. Якщо передоплати не буде, «Газпром», у відповідності з цим контрактом і доповненням до нього, постачання призупинить. Зрозуміло, це може створити певну загрозу для транзиту в Європу нашим європейським партнерам», - сказав Путін.

Читайте такожГолова "Нафтогазу" допускає суд з Росією щодо передплачених поставок газуПри цьому він сподівається, що газопостачання України не буде перериватися.

«Наш міністр економіки, керівництво «Газпрому» останні дні роблять енергійні спроби не тільки поінформувати, а й підключити до вирішення цієї проблеми наших європейських партнерів. Сподіваємося, що до таких крайніх заходів не дійде, і що газопостачання не буде перериватися. Це залежить не тільки від нас, це залежить від фінансової дисципліни наших українських партнерів», - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого державний енергохолдинг «Нафтогаз України» попередив «Газпром», який протягом останніх днів обмежує постачання «блакитного палива» в Україну, про неможливість подальшої передоплати за природний газ без гарантій дотримання російським монополістом Брюссельського протоколу.

«НАК «Нафтогаз України» не вважає можливим вносити додаткову передоплату за постачання російського газу, поки не отримає достатньої впевненості в неухильному дотриманні контракту як з боку ВАТ «Газпром», так і Брюссельського тристороннього протоколу, підписаного представниками Росії, України і Євросоюзу», - йдеться в повідомленні «Нафтогазу».

У компанії відзначили, що вже впродовж двох днів «Газпром» не виконує заявки української сторони на поставку оплаченого газу в рамках контрактних умов.

При цьому, за даними «Нафтогазу», «Газпром» не надав ніякого пояснення щодо порушення своїх контрактних зобов'язань.

«Нафтогаз» очікує офіційних пояснень від російської сторони», - підкреслюється в повідомленні.