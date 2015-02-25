Єврокомісія наполягає, щоб Нафтогаз і Газпром виконували "зимовий пакет"

Європейська комісія наполягає на тому, щоб так званий "зимовий пакет" домовленостей між «Нафтогазом» і «Газпромом» виконувався в повному обсязі, а питання оплати за газ на окуповані бойовиками території Донбасу розглядалося окремо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Брюсселі заявив віце-президент Європейської комісії з енергетичних питань Марош Шефчович.

За його словами, наразі в Єврокомісію надходить з обох сторін - від української та російської - суперечлива інформація. "Тому цим ранком я запропонував, щоб зимовий пакет був недоторканний, і щоб все працювало так, як працювало до минулої п'ятниці з тим, щоб у нас були гарантії транзиту газу до країн ЄС. Питання постачання на територію Донецька та Луганська та питання ціни повинно розглядатися окремо. Це мої пропозиції обом сторонам. Ми намагаємося зробити так, щоб зимовий пакет був недоторканний", - пояснив Шефчович позицію ЄК з цього питання.

Віце-президент поінформував, що наразі готується проведення тристоронньої зустрічі у форматі Україна-Росія-ЄС для обговорення цього питання. Дата такої зустрічі ще не визначена, але вона відбудеться "скоро".

Шефчович також зазначив, що знаходиться у постійному "телефонному контакті" з усіма сторонами.

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Як повідомляв УНІАН, Україна із середини червня 2014 року перестала одержувати російський газ через невизначеність умов постачання, ціни палива, а також механізму оплати боргів за паливо. У результаті досягнутих наприкінці жовтня домовленостей і відповідно до підписаного в Брюсселі протоколу, Україна з 9 грудня відновила імпорт природного газу з Росії за ціною 378 дол. за тисячу кубометрів до кінця 2014 року.

Досягнуті домовленості є тимчасовими і діють до 31 березня 2015 року.

Водночас «Газпром» впродовж останніх днів обмежує поставки «блакитного палива» до України. У зв’язку з цим «Нафтогаз України» попередив російського монополіста про неможливість подальшої передоплати за газ без гарантій дотримання ним Брюссельського протоколу.

Також «Нафтогаз» наголошував, що поставки «Газпромом» газу на окуповані бойовиками території суперечать чинному контракту.

Як заявив глава компанії Андрій Коболєв, «Нафтогаз України не буде оплачувати рахунки «Газпрому» за газ, який російська компанія може поставити на окуповані території.