"Газпром" лише на 40% виконує заявку щодо постачання газу - "Нафтогаз"

Сьогодні Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв надіслав Голові правління ВАТ «Газпром» Олексію Міллеру у відповідь лист, в якому зазначив, що російська компанія вже четверту добу не дотримується умов контракту та тристоронніх юридично обов`язкових угод, підписаних в Брюсселі 30 жовтня 2014 р. В порушення положень контракту, починаючи з 22 лютого 2015 р., Газпром виконує заявку Нафтогазу на поставку оплачених обсягів газу лише на 40%. Про це повідомляє Управління по зв‘язках з громадськістю Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Як зазначається в повідомленні, відповідно до діючих умов постачання газу для України Нафтогаз самостійно визначає графік та обсяги внесення передоплати. Газпром зобов`язаний поставляти передплачені обсяги, замовлені в рамках контракту, в повному обсязі.

Керівник Нафтогазу також повідомив, що станом на 25 лютого передплачені відповідно до умов контракту обсяги газу становлять понад 206 млн куб. м, і Компанія планує їхній відбір в останні дні поточного місяця.

Крім того, Коболєв в черговий раз звернув увагу Міллера на той факт, що в пп. 3.8 і 3.9 Технічної угоди, на які посилається у своєму сьогоднішньому листі Голова правління Газпрому, зазначено, що поставка газу і зміна пунктів поставки здійснюється тільки за взаємною згодою сторін.

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Українська компанія неодноразово повідомляла Газпрому, що обсяги газу, які поставляються в Україну не можуть бути прийняті та оформлені на ГВС Платово та ГВС Прохорівка, тому що трубопроводи, що входять до ГТС України після цих вимірювальних станцій, знаходяться на територіях в зоні бойових дій, де відбуваються артилерійські обстріли, і тимчасово не контролюються законною владою України. У зв`язку з цим Нафтогаз не має можливості проконтролювати стан газотранспортної інфраструктури в даних районах, і подача газу через ці ГВС може призвести до аварійних ситуацій та техногенної катастрофи.

Нафтогаз в черговий раз порекомендував Газпрому постачати передплачені обсяги природного газу за діючим Контрактом КП від 19.01.2009 та Додатку №33 від 31.10.2014, а також газ для подальшого транзиту через територію України за Контрактом №ТКГУ від 19.01.2009 виключно в пункти прийому-передачі газу, які вказуються в щодобових факсограмах ОДУ ПАТ «Укртрансгаз».

Поставки газу для країн Європи не можуть бути здійснені і ніколи не здійснювалися через ГВС Платово та ГВС Прохорівка, підкреслюється в повідомленні.