"Нафтогаз" бере $3,6 млрд кредиту у Китаю

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на прес-службу компанії.

Цей кредит дається "Нафтогазу" під урядову гарантію. У 2016 році вже буде йти процес фіналізації та фінансування декількох проектів.

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За умовами угоди, на 60% цієї кредитної лінії буде закуплено обладнання з Китаю, 40% може бути і українське. Тобто, 40% піде на українську індустрію, щоб збільшити ефективність сектора машинобудування.