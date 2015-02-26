"Нафтогаз" бере $3,6 млрд кредиту у Китаю
02:04, 26 лютого 2015Енергетика
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НАК "Нафтогаз України" бере кредит у Національного банку Китаю на суму 3,6 млрд дол.
"Нафтогаз" бере $ 3,6 млрд кредиту у Нацбанку Китаю
Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на прес-службу компанії.
Цей кредит дається "Нафтогазу" під урядову гарантію. У 2016 році вже буде йти процес фіналізації та фінансування декількох проектів.
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За умовами угоди, на 60% цієї кредитної лінії буде закуплено обладнання з Китаю, 40% може бути і українське. Тобто, 40% піде на українську індустрію, щоб збільшити ефективність сектора машинобудування.
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