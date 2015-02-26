На ринку нафти черговий обвал цін на тлі статданих зі США

На світових торгах у четвер, 26 лютого, ціни на нафту знижуються на тлі публікації статистичних даних щодо запасів палива в США, передає Reuters.

Так, вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську суміш нафти Brent вже знизилася на 0,47%, до $61,61 за барель, вартість квітневих ф'ючерсів на легку нафту WTI впала на 2,99%, до $49,29 за барель.

Читайте такожПредставник Кувейту в ОПЕК: найближчі п'ять років ціни на нафту будуть нижче $100За даними Управління енергетичної інформації Міненерго США, комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічний резерв) залишаються на 80-річних максимумах. Так, за тиждень, що завершився 20 лютого, вони підскочили на 8,4 млн барелів, до 434,1 млн барелів. При цьому аналітики прогнозували збільшення запасів лише на 3,98 млн барелів.

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