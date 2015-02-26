Надзвичайні заходи на ринку електроенергії продовжили ще на місяць

Про це йдеться у розпорядженні уряду (№124), оприлюдненому на веб-порталі Кабміну.

«Продовжити термін дії тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії на один місяць», - йдеться в документі.

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Додатковими критеріями названі: зниження резерву енергогенеруючих потужностей об'єднаної енергосистеми нижче допустимого рівня протягом трьох днів, критично низький рівень забезпечення ТЕС паливом, а також наявність більш ніж тримісячної заборгованості перед виробниками за спожиту електроенергію.

Тимчасові надзвичайні заходи включають: обмеження цін на ринку електроенергії, встановлення особливих умов купівлі-продажу електроенергії, встановлення обов'язкових вимог до виробництва, постачання і купівлі-продажу електроенергії, а також встановлення умов експорту або імпорту електроенергії.

Заходи, що є тимчасовими, і термін їх дії не перевищує один місяць. У той же час, Кабмін може продовжити цей період, але не більше ніж на один місяць. В період дії надзвичайних заходів всі суб'єкти ринку електричної енергії незалежно від форми власності зобов'язані діяти відповідно до стандартів операційної безпеки функціонування об'єднаної енергетичної системи з урахуванням оперативних команд держпідприємства «Укренерго».