Запорізька АЕС відключила енергоблок №5 для ремонту

Запорізька атомна електростанція 26 лютого відключила другий енергоблок від енергомережі країни для проведення планового капітального ремонту, який триватиме до 26 червня 2015 року, говориться в повідомленні НАЕК «Енергоатом».

Згідно з повідомленням, на даний момент в роботі перебуває 4 енергоблоки Запорізької АЕС сумарною потужністю 4 010 МВт.

Також повідомляється, що станом на 26 лютого в роботі перебуває 11 з 15 енергоблоків атомних електростанцій України.

На енергоблоці №2 Запорізької АЕС – 18-а доба планового ремонту, на блоці №5 – 1-а доба.

На енергоблоці №1 Рівненської АЕС – 65-а доба планового ремонту.

На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС – 81-а доба планового ремонту.

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Довідка УНІАН. За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Усі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діють 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, із 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.