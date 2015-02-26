Білорусь готова постачати електроенергію в Україну

Про це сказав на прес-конференції міністр енергетики Білорусі Володимир Потупчик, повідомляє БЕЛТА.

"Ми готові запропонувати українській стороні постачати електричну енергію на їх ринок", - сказав міністр.

Читайте такожНадзвичайні заходи на ринку електроенергії продовжили ще на місяць

Потупчик також додав, що крім України зацікавленість у закупівлях білоруської електроенергії висловила також Польща.

"Дуже великий інтерес проявляють поляки. Сьогодні вирішуємо суто технічні завдання, які дозволять постачати електроенергію в Польщу", - уточнив глава білоруського відомства.

Як повідомляв УНІАН, Україна уклала контракт на перетоки електроенергії з території Російської Федерації, що дозволило з 29 грудня здійснити постачання енергії об'ємом 1,4 ГВт для економії вугілля вітчизняними ТЕС.