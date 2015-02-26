З квітня світло для українців подорожчає на 50%, до березня 2017 року - на 250%

Національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері електроенергетики і комунальних послуг, затвердила раніше озвучене рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення в середньому на 19% з 1 квітня 2015 року і в 3,5 разу до березня 2017 року.

Згідно з ухваленим рішенням, підвищення пройде в 5 етапів – починаючи з 1 квітня 2015 року, внаслідок чого середня вартість 1 кВт/год. становитиме 1,23 грн проти нинішнього рівня в 0,36 грн за кВт/год.

У НКРЕКП наголосили, що до березня 2017 року споживачі електроенергії будуть розділені на дві групи: з обсягом споживання до 100 кВт/год. на місяць і з обсягом споживання понад 100 кВт/год. на місяць. Для першої групи споживачів вартість електроенергії в березні 2017 року становитиме 0,9 грн за кВт/год. Для другої групи – 1,68 грн за кВт/год.

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Разом з тим, у перехідній період - з 2015 до 2017 рік - споживачів розділять на три групи - з мінімальним обсягом споживання (до 100 кВт/год. на місяць), з обсягом споживання від 100 кВт/год. до 600 кВт/год. і понад 600 кВт/год. на місяць.

За рішенням комісії, з 1 квітня 2015 року мінімальний тариф на електроенергію для населення збільшиться на 19% - до 0,37 грн за кВт/год. Цей мінімальний тариф застосовуватиметься до домогосподарств з обсягом споживання до 100 кВт/год. на місяць. Домогосподарства з обсягом споживання від 100 до 600 кВт/год. на місяць платитимуть 0,63 грн за кВт/год. Таким чином, для них підвищення становитиме 50%. Домогосподарства з обсягом споживання понад 600 кВт/год. на місяць з 1 квітня 2015 року платитимуть 1,4 грн за кВт/год. Для них підвищення становитиме 5%.

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При цьому члени НКРЕКП уточнили, що підвищені тарифи на електроенергію для населення застосовуються на 101 кВт/год. «Тобто все населення України гарантовано одержуватиме 100 кВт/год. електроенергії на місяць за мінімальною ціною», - наголосили в комісії.

Крім того, у відомстві звернули увагу, що загальний економічний ефект від підвищення тарифів на першому етапі – тобто, у квітні цього року, становитиме 5,4 млрд грн без урахування ПДВ. «Водночас, для багатодітних родин – незалежно від обсягів їх споживання – діятиме мінімальний тариф на електроенергію», - повідомили у відомстві.