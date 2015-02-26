Газпром погодився розділити постачання газу для України і окупованого Донбасу

У російському «Газпромі» заявили, що готові «винести за дужки» поставки газу на окупований Донбас і подати газ на зазначені НАК «Нафтогаз України» точки входу, передоплати вистачить до кінця тижня.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві сказав офіційний представник російського газового монополіста Сергій Купріянов.

«Ми готові на даний момент вивести за рамки нашого обговорення поставки газу на Донбас. Ми готові поставити заявлені НАКом («Нафтогаз України» - УНІАН) обсяги на зазначені ним точки входу, але при поточному рівні поставок передоплати вистачить тільки до кінця тижня», - сказав Купріянов.

«Якщо нові кошти з Києва не надійдуть, продовжувати поставку газу в Україну ми, природно, не зможемо. Тому головне питання, яке треба вирішувати зараз «Нафтогазу», - шукати гроші для нової передоплати», - наголосив Купріянов і додав, що «Газпром» діятиме відповідно до контракту.

«Якщо гроші вчасно не надійдуть, газ не поставлятиметься», - сказав Купріянов.

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Як повідомляв УНІАН, Україна з середини червня 2014 року перестала отримувати російський газ за невизначеності умов поставки, ціни палива, а також механізму оплати боргів за паливо. У результаті досягнутих наприкінці жовтня домовленостей і відповідно з підписаним у Брюсселі протоколом, Україна з 9 грудня відновила імпорт природного газу з Росії за ціною 378 дол. за тисячу кубометрів до кінця 2014 року.

Досягнуті домовленості є тимчасовими і діють до 31 березня 2015 року.

Водночас «Газпром» протягом останніх днів обмежує постачання «блакитного палива» до України. У зв'язку з цим «Нафтогаз України» попередив російського монополіста про неможливість подальшої передоплати за газ без гарантій дотримання ним Брюссельського протоколу.

Також «Нафтогаз» наголошував, що постачання «Газпромом» газу на окуповані бойовиками території суперечать чинним контрактам.

Як заявив керівник компанії Андрій Коболєв, "Нафтогаз України" не оплачуватиме рахунки «Газпрому» за газ, який російська компанія може поставити на окуповані території.